ФОТО: Маскировка провалилась! Скрывавшийся от полиции пьяный мотоциклист попытался спрятать себя и мотоцикл с помощью мха

Патруль последовал за мотоциклистом, который повернул на проходившую через лес дорогу, а оттуда свернул на болотистую местность, сообщает Лыунаская префектура.

Полицейские решили, что будет лучше настигнуть мотоциклиста с другой стороны болота, но там его не заметили. Исследовав местность полицейские нашли и мотоциклиста, и мотоцикл под слоем мха.

У молодого человека было обнаружено алкогольное опьянение. Кроме того, мотоцикл был не зарегистрирован.