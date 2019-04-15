15.04.2019, 13:40
ФОТО: Маскировка провалилась! Скрывавшийся от полиции пьяный мотоциклист попытался спрятать себя и мотоцикл с помощью мха
14 апреля в 19:40 полиция заметила в волости Рыуге в Вырумаа мотоцикл без номерных знаков, который ускорился, заприметив полицейский автомобиль.
Патруль последовал за мотоциклистом, который повернул на проходившую через лес дорогу, а оттуда свернул на болотистую местность, сообщает Лыунаская префектура.
Полицейские решили, что будет лучше настигнуть мотоциклиста с другой стороны болота, но там его не заметили. Исследовав местность полицейские нашли и мотоциклиста, и мотоцикл под слоем мха.
У молодого человека было обнаружено алкогольное опьянение. Кроме того, мотоцикл был не зарегистрирован.