15.04.2019, 13:40

ФОТО: Маскировка провалилась! Скрывавшийся от полиции пьяный мотоциклист попытался спрятать себя и мотоцикл с помощью мха

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Маскировка провалилась! Скрывавшийся от полиции пьяный мотоциклист попытался спрятать себя и мотоцикл с помощью мха
Lõuna prefektuur

14 апреля в 19:40 полиция заметила в волости Рыуге в Вырумаа мотоцикл без номерных знаков, который ускорился, заприметив полицейский автомобиль.

Патруль последовал за мотоциклистом, который повернул на проходившую через лес дорогу, а оттуда свернул на болотистую местность, сообщает Лыунаская префектура.

Полицейские решили, что будет лучше настигнуть мотоциклиста с другой стороны болота, но там его не заметили. Исследовав местность полицейские нашли и мотоциклиста, и мотоцикл под слоем мха.

У молодого человека было обнаружено алкогольное опьянение. Кроме того, мотоцикл был не зарегистрирован.

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