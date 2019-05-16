16.05.2019, 17:50
ФОТО: Машина спасателей повредила мост в Тарту
Сегодня после полудня в Тарту на Тоомемяги машина спасателей повредила один из символов города — Мост ангелов (Inglisild).
Сегодня после полудня в Тарту на Тоомемяги машина спасателей повредила один из символов города — Мост ангелов (Inglisild).
Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сказал Delfi, что машина спасателей начала проезжать под мостом, но задела при этом сваи моста, которые были повреждены. У машины спасателей из-за этого лопнули шины.
Осмотреть повреждения прибыл представитель горуправы, а также дежурный Лыунаского спасательного центра.
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