16.05.2019, 17:50

ФОТО: Машина спасателей повредила мост в Тарту


rus.delfi.ee
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Päästeauto vigastas Tartus Inglisilda Foto: Jan-Henrik Pärnik

Сегодня после полудня в Тарту на Тоомемяги машина спасателей повредила один из символов города — Мост ангелов (Inglisild).

Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сказал Delfi, что машина спасателей начала проезжать под мостом, но задела при этом сваи моста, которые были повреждены. У машины спасателей из-за этого лопнули шины.

Осмотреть повреждения прибыл представитель горуправы, а также дежурный Лыунаского спасательного центра.

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