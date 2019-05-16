ФОТО: Машина спасателей повредила мост в Тарту

Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сказал Delfi, что машина спасателей начала проезжать под мостом, но задела при этом сваи моста, которые были повреждены. У машины спасателей из-за этого лопнули шины.

Осмотреть повреждения прибыл представитель горуправы, а также дежурный Лыунаского спасательного центра.