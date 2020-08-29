29.08.2020, 16:50

ФОТО | Лошадь сбросила с себя ребенка и ускакала. Пришлось вмешаться полиции


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Politsei püüdis kinni põgeneva hobuse Foto: Politsei

В субботу днем полиции пришлось ловить лошадь, которая бегала на улице Сыле в Таллинне.

В Пельгулинне была замечена лошадь без наездника, откуда она направилась на улицу Сыле. В итоге полиции удалось поймать в районе улицы Эхте и Колде пуйестеэ.

Выяснилось, что на лошади ехал ребенок и упал с нее, после чего животное испугалось и ускакало.

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