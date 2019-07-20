ФОТО | Лодки, бочки с химикатами, газовые баллоны: пожар в ангаре в Сауэ нанес много вреда(2)
Сегодня в 00:30 Спасательный департамент сообщил, что в деревне Ээсмяэ волости Сауэ горит металлический ангар. Вскоре загорелось и расположенное рядом строение бани. Оба строения потушены, но сегодня утром было видно, что огонь причинил много вреда.
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