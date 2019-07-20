ФОТО | Лодки, бочки с химикатами, газовые баллоны: пожар в ангаре в Сауэ нанес много вреда

В ангаре занимаются обработкой стеклопластика. Среди развалин после пожара можно было заметить две-три лодки, а также бочки, где, очевидно, хранили химикаты для обработки стеклопластика. Вдобавок были видны газовые баллоны.

Спасательный центр сегодня утром сообщил, что причина пожара еще не выяснена, но огонь потушили. Ездивший в Ээсмяэ фотограф описал, что от развалин еще немного идет дым, но ни одного человека у горевшего ангара нет.

Местных жителей вчера просили закрыть окна и двери из-за возникшего в результате пожара дыма.