ФОТО | Лодки, бочки с химикатами, газовые баллоны: пожар в ангаре в Сауэ нанес много вреда(3)
Сегодня в 00:30 Спасательный департамент сообщил, что в деревне Ээсмяэ волости Сауэ горит металлический ангар. Вскоре загорелось и расположенное рядом строение бани. Оба строения потушены, но сегодня утром было видно, что огонь причинил много вреда.
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