20.07.2019, 10:45

ФОТО | Лодки, бочки с химикатами, газовые баллоны: пожар в ангаре в Сауэ нанес много вреда

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rus.delfi.ee
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Foto: Priit Simson

Сегодня в 00:30 Спасательный департамент сообщил, что в деревне Ээсмяэ волости Сауэ горит металлический ангар. Вскоре загорелось и расположенное рядом строение бани. Оба строения потушены, но сегодня утром было видно, что огонь причинил много вреда.

В ангаре занимаются обработкой стеклопластика. Среди развалин после пожара можно было заметить две-три лодки, а также бочки, где, очевидно, хранили химикаты для обработки стеклопластика. Вдобавок были видны газовые баллоны.

Спасательный центр сегодня утром сообщил, что причина пожара еще не выяснена, но огонь потушили. Ездивший в Ээсмяэ фотограф описал, что от развалин еще немного идет дым, но ни одного человека у горевшего ангара нет.

Местных жителей вчера просили закрыть окна и двери из-за возникшего в результате пожара дыма.

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