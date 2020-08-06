ФОТО | Легковушка врезалась в мусоровоз: машина восстановлению не подлежит, водитель госпитализирован
Сегодня в 13:16 на 18-м километре шоссе Ягала — Кяравете (волость Ания, Харьюский уезд) произошло ДТП: в мусоровоз сзади врезался легковой автомобиль, сообщает полиция.
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