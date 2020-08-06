ФОТО | Легковушка врезалась в мусоровоз: машина восстановлению не подлежит, водитель госпитализирован

По имеющимся данным, легковой автомобиль врезался в мусоровоз, когда тот начал совершать левый поворот.

В результате аварии сильно пострадала передняя часть легковушки, спасателям пришлось высвобождать водителя из машины. Скорая помощь доставила его в больницу.

Был водитель легкового автомобиля трезвый или нет, пока неизвестно. Все обстоятельства аварии выясняются.

Täpsustatud andmetel hakkas prügiauto tegema vasakpööret ja sõiduauto sõitis sellele tagant sisse. Sõiduauto juht on praeguseks autost kätte saadud ja kiirabi viib ta haiglasse. Autojuhi joove on hetkel teadmata. #PõhjaP #Politsei pic.twitter.com/nuFyvGfTCD — Politsei (@Politsei) August 6, 2020

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