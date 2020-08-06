06.08.2020, 15:11

ФОТО | Легковушка врезалась в мусоровоз: машина восстановлению не подлежит, водитель госпитализирован


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ФОТО | Легковушка врезалась в мусоровоз: машина восстановлению не подлежит, водитель госпитализирован
PPA

Сегодня в 13:16 на 18-м километре шоссе Ягала — Кяравете (волость Ания, Харьюский уезд) произошло ДТП: в мусоровоз сзади врезался легковой автомобиль, сообщает полиция.

По имеющимся данным, легковой автомобиль врезался в мусоровоз, когда тот начал совершать левый поворот.

В результате аварии сильно пострадала передняя часть легковушки, спасателям пришлось высвобождать водителя из машины. Скорая помощь доставила его в больницу.

Был водитель легкового автомобиля трезвый или нет, пока неизвестно. Все обстоятельства аварии выясняются.

PPA


PPA
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