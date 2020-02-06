ФОТО | Лавина заявлений от потерпевших крах инвесторов переполнила почтовый ящик эстонской полиции

"Наша первая задача - выяснить в ходе расследования, речь идет о реализовавшихся рисках инвестирования или о мошенничестве, когда изначально целью создания платформы был обман людей", - написано в вышеупомянутой рубрике.

Далее пострадавшим даются советы, как нужно действовать в данной ситуации.

"Что я должен делать, если я потерял деньги на платформах совместного финансирования Kuetzal или Envestio?

Сначала вам следует собрать все имеющиеся у вас данные, в том числе описать случившееся, суммы ущерба, указать свои контактные данные и передать их полиции. К э-письму приложите все имеющиеся документы. Для нас важно, чтобы вы передали нам как можно более подробную информацию.

Мы создали два адреса э-почты, на которые следует писать.

По случаям с Kuetzal, напишите на адрес kelmused@politsei.ee. Пришлите нам все данные как более точно. Мы с вами свяжемся, если нам потребуется дополнительная информация.

По случаям с Envestio, пожалуйста свяжитесь с полицией по адресу investment.fraud@politsei.ee. Вам придет автоматическое сообщение, в котором мы попросим вас записать заявление и прислать документы. Если вы это уже сделали в первом письме, то можете проигнорировать этот автоматический ответ.

Я не являюсь жителем Эстонии. Могу ли я обратиться в полицию своего государства

Полиция Эстонии общается с коллегами из других страх Европейского Союза, чтобы подача заявления была максимально удобна вне зависимости от конкретного государства ЕС. У каждого человека есть право обратиться в полицию своей страны, после это надо следовать указаниям, полученным вами в вашей местной полиции.



Людям, проживающим за пределами Европейского Союза, следует связаться с полицией Эстонии по электронной почте.

В отношении Kuetzal OÜ и Envestio SI OÜ уголовные делопроизводства начаты в Эстонии и быстрее всего заявления можно подать полиции Эстонии.

Когда со мной свяжется полиция?

В связи с обеими платформами в полицию, а также в другие правоохранительные органы Эстонии обратились очень много человек. Мы сейчас работаем над тем, чтобы собрать все сообщения и мы свяжемся со всеми людьми, от которых нам потребуется дополнительная информация.

Если с вами полиция не связывается, причин для беспокойства нет – это означает, что в вашем заявлении была вся необходимая информация.

Мы свяжемся с вами тогда, когда в ходе делопроизводства нам будет необходимо, например, вас допросить.

Верну ли я свои деньги?