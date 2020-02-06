06.02.2020, 07:02

ФОТО | Лавина заявлений от потерпевших крах инвесторов переполнила почтовый ящик эстонской полиции


Танель Саарманн
EST
ФОТО | Лавина заявлений от потерпевших крах инвесторов переполнила почтовый ящик эстонской полиции
Mana Kaasik

RusDelfi уже писал у проблемах, связанных с двумя платформами коллективного финансирования (краудфандинга) - Kuetzal ja Envestio. В их отношении возбуждены уголовные дела, пострадавших призвали обращаться в полицию. Обращений поступило так много, что соответствующий почтовый ящик, по всей видимости, оказался переполнен (см. письмо ниже).

История с двумя краудфандинговыми платформами началась в январе. Обе зарегистрированы в Эстонии, где правовая регуляция позволяет относительно легко создать компании, оказывающие подобные услуги. Обе фирмы оказались в трудностях, и, насколько стало известно изданию Ärileht, на сотрудников полиции обрушилась лавина заявлений от обманутых.

Еще в январе начальник отдела экономических преступлений Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны (PPA) Юхан Оясоо сообщил что, поступило большое количество жалоб, значительная часть которых - от зарубежных заявителей. Теперь полиция вплотную общается со своими зарубежными коллегами.

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В Facebook получил распространение скриншот одного письма, полученного инвестором в ответ на его заявление. Письмо было отправлено по адресу investment.fraud@politsei.ee. Из ответа можно понять, что письмо не дошло до адресата, потому что его почтовый ящик заполнен.

Скриншот

Полиция объясняет, как нужно действовать

На домашней страничке PPA есть отдельная рубрика: "Было ли мошенничество со стороны Envestio и Kuetzal?", где среди прочего приводится тот самый адрес электронной почты, который оказался забит обращениями.

Выясняется, что именно инвесторы Envestio и виновны в "завале". Это не удивительно, ведь их предположительно примерно 13 000.

На страничке PPA написано, что полиция возбудила в отношении обеих платформ уголовные дела.

"Наша первая задача - выяснить в ходе расследования, речь идет о реализовавшихся рисках инвестирования или о мошенничестве, когда изначально целью создания платформы был обман людей", - написано в вышеупомянутой рубрике.

Далее пострадавшим даются советы, как нужно действовать в данной ситуации.

"Что я должен делать, если я потерял деньги на платформах совместного финансирования Kuetzal или Envestio?

Сначала вам следует собрать все имеющиеся у вас данные, в том числе описать случившееся, суммы ущерба, указать свои контактные данные и передать их полиции. К э-письму приложите все имеющиеся документы. Для нас важно, чтобы вы передали нам как можно более подробную информацию.

Мы создали два адреса э-почты, на которые следует писать.

По случаям с Kuetzal, напишите на адрес kelmused@politsei.ee. Пришлите нам все данные как более точно. Мы с вами свяжемся, если нам потребуется дополнительная информация.

По случаям с Envestio, пожалуйста свяжитесь с полицией по адресу investment.fraud@politsei.ee. Вам придет автоматическое сообщение, в котором мы попросим вас записать заявление и прислать документы. Если вы это уже сделали в первом письме, то можете проигнорировать этот автоматический ответ.

Я не являюсь жителем Эстонии. Могу ли я обратиться в полицию своего государства

Полиция Эстонии общается с коллегами из других страх Европейского Союза, чтобы подача заявления была максимально удобна вне зависимости от конкретного государства ЕС. У каждого человека есть право обратиться в полицию своей страны, после это надо следовать указаниям, полученным вами в вашей местной полиции.

Людям, проживающим за пределами Европейского Союза, следует связаться с полицией Эстонии по электронной почте.

В отношении Kuetzal OÜ и Envestio SI OÜ уголовные делопроизводства начаты в Эстонии и быстрее всего заявления можно подать полиции Эстонии.

Когда со мной свяжется полиция?

В связи с обеими платформами в полицию, а также в другие правоохранительные органы Эстонии обратились очень много человек. Мы сейчас работаем над тем, чтобы собрать все сообщения и мы свяжемся со всеми людьми, от которых нам потребуется дополнительная информация.

Если с вами полиция не связывается, причин для беспокойства нет – это означает, что в вашем заявлении была вся необходимая информация.

Мы свяжемся с вами тогда, когда в ходе делопроизводства нам будет необходимо, например, вас допросить.

Верну ли я свои деньги?

Людей, инвестировавших деньги через платформу, в первую очередь интересует возможность вернуть свои деньги. Полиция сделает все от себя возможное, чтобы выяснить, куда ушли деньги. Как правило, в случае международного мошенничества преступники перечисляют деньги быстро на разные счета, после чего снимаются наличные. Поэтому вероятность вернуть свои деньги очень мала.

Что полиция предпримет дальше?

Важно установить круг лиц, которые связаны с платформой, и установить, было ли совершено преступление в Эстонии или в другом государстве. В ходе уголовное делопроизводства мы собираем разные данные, информацию о предприятиях и связанных с ними лицами, и выясняем, было ли совершено преступления либо реализовались связанные с инвестированием риски.

Безопасно ли вкладывать свои деньги в другие предприятия совместного финансирования?
Большинство из действующих платформ совместного финансирования заслуживают доверия, но мы советуем всегда основательно проверять информацию о предприятии прежде, чем инвестировать деньги. Надо помнить, что с инвестированием всегда связаны определенные риски и риск потерять деньги не означает, что это мошенничество.

Как распознать мошенника?

Перед тем, как вложить деньги, проверьте это предприятие. Обещание высокой доходности, число инвесторов или общие суммы инвестиций не являются знаком качества, а в ходе рекламы подчеркивается именно это. Не ограничивайтесь рекламами, сообщениями в социальных сетях и сайтом предприятия, ищите информацию в бизнес-регистре, своем банке или Финансовой инспекции. Обеспокоенность должен вызывать факт, что предприятие зарегистрировано в квартирном доме, где бизнес-деятельность не ведется, либо то, что за одним адресом числится много фирм.

Существуют ли другие подобные платформы?

Полиция не может исключить, что могут действовать другие платформы с целью выманить деньги. Поэтому всегда очень важно основательно проверить информацию о предприятии прежде, чем инвестировать деньги".

Предыстория вопроса

Платформа Envestio предлагала кредиты предприятиям, за счет средств, которые вкладывали инвесторы. Рентабельность обещали до 22 процентов в год. На домашней страничке Envestio (до ее закрытия) сообщалось, что у платформы свыше 13 000 инвесторов и якобы она выплатила в качестве процентов более чем 2,3 млн евро. Всего было инвестировано 30,8 млн.

Envestio SI OÜ была основана в феврале 2018 года по адресу Ряннаку пст, 12, где зарегистрировано еще около 700 фирм. Владельцем предприятия числится литовская фирма SIA Marlin Invest, основанная в марте прошлого года. В прошлом году на балансе у Envestio было 5,4 млн евро, прибыль составила 97 000 евро.

Проблемы у платформы начались в конце прошлого года. В начале декабря Envestio сообщила, что ее приобрел немецкий инвестор Аркадий Ганзин, а новым директором по операциям стал Эдуард Ритсманн. Это насторожило инвесторов и они стали выводить свои деньги. Envestio отреагировала на это в середине января, сообщив, что из-за паники Ритсманн возвращает кресло своему предшественнику Евгению Кукину.

Envestio подчеркивала, что нельзя проводить параллель между ними и Kuetzal, поскольку в Envestio работают профессионалы и фирма корректно платит налоги. А уже 21 января Envestio прекратила деятельность, признав, что у ней возникли трудности с возвратом денег инвесторам.

На запросы Ärileht ответа компания не дала.

У правоохранительных органов на данный момент нет данных о том, что Envestio SI OÜ и Kuetzal OÜ между собой каким-то образом связаны.

Полиция возбудила уголовные дела по статье, предусматривающей ответственность за мошенничество.

В январе окружной прокурор Маргус Леллеп также отметил, что в случае обеих фирм центральным вопросом является следующий: вкладчики потеряли свои деньги в результате неудачных инвестиций или платформы умышленно ввели людей в заблуждение?

"В любом случае важно подчеркнуть, что перед тем, как сделать какие-либо инвестиции, крайне важно подробно ознакомиться с предлагающей услугу фирмой и быть готовым к тому, что вместо ожидаемого дохода инвестированные деньги будут потеряны", - добавил Лепп.

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