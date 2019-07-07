07.07.2019, 12:42

ФОТО: Кучи легковоспламеняющегося мусора. Как выглядел завод в Каламая до пожара и как выглядит после

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rus.delfi.ee
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Põlenud laohoone hoovis on näha palju kergestisüttivat prügi.
Põlenud laohoone hoovis on näha palju kergestisüttivat prügi.Foto: Delfi

Вчера вечером в столичном районе Каламая загорелся машиностроительный завод. По предварительным данным, взорвался пропановый баллон. В здании и ранее хранился легковоспламеняющийся мусор, который мог посодействовать распространению огня.

Представляем вашему внимаю фотографии, сделанные на заводе в марте прошлого года. Как видно, хлама действительно очень много.

Как выглядит здание сейчас после пожара:

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