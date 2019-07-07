07.07.2019, 12:42
ФОТО: Кучи легковоспламеняющегося мусора. Как выглядел завод в Каламая до пожара и как выглядит после(11)
Вчера вечером в столичном районе Каламая загорелся машиностроительный завод. По предварительным данным, взорвался пропановый баллон. В здании и ранее хранился легковоспламеняющийся мусор, который мог посодействовать распространению огня.
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