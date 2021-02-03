ФОТО | Крупнейшая партия за последние десять лет: в Палдиски обнаружили 10,4 млн нелегальных сигарет

Сигареты были найдены во время таможенного досмотра в Северном порту Палдиски в следовавшем в Швецию грузовике с прицепом с литовскими номерами.
Глава таможенного отдела внутренних границ MTA Вольдемар Линно сказал, что порт Палдиски находится под пристальным вниманием налоговой, поскольку известно, что через него преступники пытаются доставить контрабандные сигареты в Скандинавию и Западную Европу.
В июне прошлого года сотрудники MTA обнаружили 9,6 млн и 3 млн сигарет, в апреле 1,7 млн и в январе в 7,92 млн.
Для выяснения обстоятельств преступления возбуждено уголовное дело, которое ведет Пыхьяская окружная прокуратура. Подробности дела в интересах следствия не разглашаются.
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