ФОТО | Крупнейшая партия за последние десять лет: в Палдиски обнаружили 10,4 млн нелегальных сигарет

Сигареты были найдены во время таможенного досмотра в Северном порту Палдиски в следовавшем в Швецию грузовике с прицепом с литовскими номерами.

Глава таможенного отдела внутренних границ MTA Вольдемар Линно сказал, что порт Палдиски находится под пристальным вниманием налоговой, поскольку известно, что через него преступники пытаются доставить контрабандные сигареты в Скандинавию и Западную Европу.



В июне прошлого года сотрудники MTA обнаружили 9,6 млн и 3 млн сигарет, в апреле 1,7 млн и в январе в 7,92 млн.

Для выяснения обстоятельств преступления возбуждено уголовное дело, которое ведет Пыхьяская окружная прокуратура. Подробности дела в интересах следствия не разглашаются.