ФОТО | "Красоты" из Йыхви оказалось слишком много: российская таможня возбудила дело

Как сообщают российские таможенники, на многосторонний автомобильный пункт пропуска Ивангород прибыло транспортное средство, водитель которого заявил, что не имеет товаров, подлежащих декларированию в установленном порядке.

В ходе проведения совместного с сотрудниками пограничной службы таможенного контроля выяснилось, что в кабине у мужчины находится целый склад парфюмерной продукции известной марки L'OREAL. Общее количество разного рода ”красоты” составило 111 штук весом более 50 килограммов.

Мужчина пояснил таможенникам, что товар его попросили перевезти из Йыхви в Санкт-Петербург за определенное вознаграждение. Парфюмерия ему не принадлежит и не предназначена для его личного пользования. О том, что груз необходимо декларировать, не знал и вину свою признает.

Исходя из фактов, выявленных в ходе таможенного контроля, а именно — характера перемещаемого товара, следует, что данный товар общим весом 50 килограммов перемещается не для личного пользования и должен быть задекларирован в общем порядке с подачей декларации на товары.

По результатам таможенного контроля установлены достаточные данные, указывающие на наличие в действиях водителя автомобиля административного правонарушения, выразившегося в недекларировании в установленной форме товаров.

По данному факту Кингисеппской таможней проводятся необходимые процессуальные действия.