ФОТО | КаПо проводит обыск в KredEx из-за Porto Franco. Центристскую партию подозревают в уголовном преступлении

Как сообщает прокуратура, сегодня сотрудники Полиции безопасности (КаПо) проводят процессуальные действия, связанные с уголовным делом девелоперского проекта Porto Franco.

Детали расследования будут обнародованы на пресс-конференции, которая начнется в 16:00.

Председатель Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас заявил ERR, что партия подозревается в совершении преступления.

Как передает ERR, Центристская партия признана подозреваемой в уголовном деле, во вторник в КаПо побывал генсек партии Михаил Корб. "Я спросил, если ли какое-то подозрение, касающееся меня, как председателя партии, как премьер-министра. Как прокуратура, так и Полиция безопасности заверили, что нет, касательно меня ничего нет. Но правда то, что эти следственные действия производятся и в отношении определенных членов Центристской партии", - сказал премьер-министр Ратас.

В июле правительство одобрило ходатайство компании Porto Franco о выделении кредита на 39,4 млн евро. Компанией руководит Рауно Тедер, сын известного предпринимателя Хиллара Тедера.

Кредит частной компании выдан на шесть лет через фонд KredEx под 2% годовых плюс 12-месячная ставка Euribor, при этом компания сможет получать кредит траншами в размере от 5 до 15 млн евро, а в качестве обеспечения предоставлена ипотека на четыре объекта недвижимости в Таллинне по адресу Лаэва T6; Лаэва, 1; Куунари, 1 и Кай, 4.

Министр внешней торговли и инфотехнологий Рауль Сием сказал, что решение правительства было единогласным и очень взвешенным. ”У меня нет информации о том, что это [пожертвования париям] могло каким бы то ни было образом повлиять на решение правительства”, — сообщил он.

Критики решения правительства отмечают, что летом бизнесмен Хиллар Тедер пожертвовал Центристской партии 30 000 евро. Через четыре недели правительство поддержало финансово проект недвижимости его сына, Рауно Тедера.

Пожертвование было сделано 1 июля этого года. После того, как правительство 30 июля утвердило предоставление кредита, Хиллар Тедер 9 сентября пожертвовал партии еще 30 000 евро.