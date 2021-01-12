12.01.2021, 14:43

ФОТО | КаПо провела обыск в KredEx из-за Porto Franco. Центристскую партию подозревают в уголовном преступлении

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Kredex
KredexFoto: Ilmar Saabas

Полиция безопасности (КаПо) проводит обыск в помещениях целевого учреждения KredEx, которое предоставляет предприятиям кредиты и поручительства.

Как сообщает прокуратура, сегодня сотрудники Полиции безопасности (КаПо) проводят процессуальные действия, связанные с уголовным делом девелоперского проекта Porto Franco.

Детали расследования обнародованы на пресс-конференции, которая началась в 16:00.

Председатель Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас заявил ERR, что партия подозревается в совершении преступления.

Как передает ERR, Центристская партия признана подозреваемой в уголовном деле, во вторник в КаПо побывал генсек партии Михаил Корб. "Я спросил, если ли какое-то подозрение, касающееся меня, как председателя партии, как премьер-министра. Как прокуратура, так и Полиция безопасности заверили, что нет, касательно меня ничего нет. Но правда в том, что эти следственные действия производятся и в отношении определенных членов Центристской партии", — сказал премьер-министр Ратас.

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В июле правительство одобрило ходатайство компании Porto Franco о выделении кредита на 39,4 млн евро. Компанией руководит Рауно Тедер, сын известного предпринимателя Хиллара Тедера.

Кредит частной компании выдан на шесть лет через фонд KredEx под 2% годовых плюс 12-месячная ставка Euribor, при этом компания сможет получать кредит траншами в размере от 5 до 15 млн евро, а в качестве обеспечения предоставлена ипотека на четыре объекта недвижимости в Таллинне по адресу Лаэва T6; Лаэва, 1; Куунари, 1 и Кай, 4.

Министр внешней торговли и инфотехнологий Рауль Сием сказал, что решение правительства было единогласным и очень взвешенным. ”У меня нет информации о том, что это [пожертвования париям] могло каким бы то ни было образом повлиять на решение правительства”, — сообщил он.

Критики решения правительства отмечают, что летом бизнесмен Хиллар Тедер пожертвовал Центристской партии 30 000 евро. Через четыре недели правительство поддержало финансово проект недвижимости его сына, Рауно Тедера.

Пожертвование было сделано 1 июля этого года. После того, как правительство 30 июля утвердило предоставление кредита, Хиллар Тедер 9 сентября пожертвовал партии еще 30 000 евро.

Конкурирующие застройщики осудили решение правительства. Они считают, что Porto Franco должна была получить кредит на рыночных условиях с процентом в 10% годовых.

”Мы считаем, что предоставленный Porto Franco кредит не соответствует рыночным условиям”, — объяснила глава Arco Vara AS Мико Нийнемяэ.

Срок выдачи кредита — до шести лет, процентная ставка — Euribor плюс два процента, а по словам Нийнемяэ, банки попросили бы по такому кредиту в пять-семь раз больше процентов. Это значит, что вместо двух процентов пришлось бы платить 10-14%.

Получается, что в течение шести лет Porto Franco должен выплатить почти 5 млн евро процентов, что на рыночных условиях составило бы 19 млн евро. ”Эта разница в размере до 14 миллионов евро дает большое преимущество одному застройщику”, — отметил Нийнемяэ.

Porto Franco является крупнейшим девелоперским проектом за всю историю Эстонии, общая площадь которого составляет 150 000 м2. Комплекс жилых, торговых, офисных и гостиничных помещений будет построен в центре Таллинна возле Старого порта. Общая стоимость проекта — 200 млн евро.

Delfi провело вести прямую трансляцию.

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