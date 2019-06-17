ФОТО: К месту гибели мужчины в Вильяндимаа начали приносить свечи

Центр тревоги получил сообщение о ДТП в волости Вильянди на 62 километре шоссе Тарту — Вильянди — Килинги-Нымме ночью около 2:30. По первоначальным данным, управлявший BMW 27-летний мужчина двигался в сторону Тарту, когда наехал на мужчину, который, по собранной до сих пор информации, мог лежать на проезжей части. Возможно, что водителя ослепили огни стоявшего на обочине автомобиля и таким образом он не заметил находившегося на проезжей части человека.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк описал, что погибший в ДТП мужчина по какой-то причине остановил и оставил на обочине свой автомобиль, но у машины работал двигатель и горел дальний свет. "Почему мужчина оказался на проезжей части, был ли он трезв, произошло ли у него нарушение здоровья или причина в другом, это выяснит полиция в ходе дальнейшего расследования. Также выяснят в ходе экспертизы, стало ли причиной смерти мужчины конкретное ДТП или смерть наступила раньше", — сказал Вирк.

Сейчас личность погибшего неизвестна, но полиция связалась с предполагаемыми родными, чтобы опознать мужчину.