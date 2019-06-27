ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА | Убийство на сексуальной почве: мужчина признан виновным, но вскоре выйдет на свободу

Подсудимый согласился на судебное разбирательство в так называемом договорном порядке, согласно которому его наказание составило три года лишения свободы, из которых теперь реально ему осталось отбыть только восемь месяцев. Остальной срок заключения — условный, с пятилетним испытательным сроком.
Так как за решеткой Вольмар находится с 12-го ноября, то в июле эти 8 месяцев заканчиваются, и он выйдет на свободу.
Мужчина осужден по статье, предусматривающий убийство по неосторожности.
Прокурор Диана Хелила сказала, что прокуратура удовлетворена решениями суда и обжаловать их не будет. Она добавила, что подобный случай — убийство в ходе интимных отношений - в эстонской судебной практике рассматривался впервые.
Мы подробно писали о сути дела.
Вечером 10 ноября Мари-Анна приехала к Вольмару, по словам которого в ходе встречи было выпито много спиртного. В своих сексуальных утехах пара использовала шарф, которым он сдавливал девушке шею. ”Мари-Анна сама хотела так”, — пояснил подозреваемый. В конце концов, этим шарфом девушка и была задушена, говорится в акте судебной экспертизы.
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