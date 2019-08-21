21.08.2019, 17:11

ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА | Предприниматель Меэлис Лао и его подельники получили приговор за жестокое вымогательство


rus.delfi.ee
EST 2
Galerii: 8 pilti
Meelis Lao, Mark Raul Laanela, Siim Kossari ja Viktor Tiuliukov kohtuotsus Foto: Priit Simson

Признанный виновным в пособничестве незаконному лишению свободы предприниматель Меэлис Лао получил от Харьюского уездного суда вместо 7 месяцев и 28 дней тюремного заключения наказание в виде 238 часов общественно-полезных работ. Об этом сообщает rus.err.ee.

Также на сделку со следствием пошли и другие фигуранты данного уголовного дела — 58-летний Виктор Тюлюков, 28-летний Сийм Коссар и 44-летний Марк Рауль Лаанела.

Тюлюкову (также обвинялся в вооруженном ограблении) вместо шести лет дали один год тюремного заключения, Коссару вместо почти двух лет — 718 часов общественных работ, Лаанела получил условное лишение свободы.

По данным прокуратуры, в ноябре 2017 года подсудимые задержали 42-летнего мужчину, которого неоднократно избивали, угрожали ему и его семье физическим насилием, а также требовали выплатить один миллион евро.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: