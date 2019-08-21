ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА | Предприниматель Меэлис Лао и его подельники получили приговор за жестокое вымогательство
Признанный виновным в пособничестве незаконному лишению свободы предприниматель Меэлис Лао получил от Харьюского уездного суда вместо 7 месяцев и 28 дней тюремного заключения наказание в виде 238 часов общественно-полезных работ. Об этом сообщает rus.err.ee.
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