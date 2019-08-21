ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА | Предприниматель Меэлис Лао и его подельники получили приговор за жестокое вымогательство(6)
Признанный виновным в пособничестве незаконному лишению свободы предприниматель Меэлис Лао получил от Харьюского уездного суда вместо 7 месяцев и 28 дней тюремного заключения наказание в виде 238 часов общественно-полезных работ. Об этом сообщает rus.err.ee.
«Не убивай, я же люблю тебя»: страшная история хоккеиста СКА
Названы предметы, которые нужно срочно выложить из багажника
Мать десятерых детей "сгорела" в СИЗО: как над ней издевались
Армения должна сделать все, чтобы выдать убийцу России - Симоньян