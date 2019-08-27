ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА | Дело о бордельном бизнесе: последний подсудимый клянется, что невиновен

Если суд утвердит соглашение Задорожного и прокуратуры, то из бордельного бизнеса Аавика производство еще будет идти только у Унта. В отношении других обвиняемых производство либо прекращено, либо заключено соглашение. В том числе на соглашение пошел и сам Танель Аавик.

По оценке прокурора, Аавик и Унт, действуя в качестве главарей группировки, как будто не марали руки, потому что прямого посредничества не происходило и никакой платы напрямую от проституток не брали. На клиентах зарабатывали доход через официальную экономическую деятельность, как, например, продажа дорогущих напитков и предоставление услуги размещения. Но при этом использовали консумацию, то есть склонение клиентов к потреблению, отправляя с напитками клиентам проституток.

Согласно собранным прокуратурой доказательствам, Унт был в роли исполнительного директора в борделях на улицах Ристику и Лийвалайа и участвовал в принятии важных решений руководства, давал распоряжения в соответствии с командной цепочкой и распределял прибыль между работниками. Унта якобы называли важными наименованиями должностей, как, например, "директор".

Но адвокат Унта Свен Силлар сказал на вступительном заседании, что обвинение не обосновано, хотя теперь пригодно для суда. А именно, в прошлом году при первой попытке суд признал предъявленное Унту обвинение непригодным и отправил обратно в прокуратуру. Теперь же суть обвинения понятна, но для адвоката и Унта не обоснована.