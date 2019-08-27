27.08.2019, 16:27

ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА | Дело о бордельном бизнесе: последний подсудимый клянется, что невиновен

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rus.delfi.ee
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Galerii: 5 pilti
Priit Unt Foto: Madis Veltman

Из деятелей бордельного бизнеса бизнесмена Танеля Аавика у прокуратуры еще не сведены счеты с двумя обвиняемыми — Прийтом Унтом и Русланом Задорожным. В последний раз суд отклонил предъявленное им обвинение, но со скорректированным актом сегодня снова начали судебное производство. Однако теперь только в отношении Унта, потому что Задорожный идет на соглашение с прокуратурой.

Если суд утвердит соглашение Задорожного и прокуратуры, то из бордельного бизнеса Аавика производство еще будет идти только у Унта. В отношении других обвиняемых производство либо прекращено, либо заключено соглашение. В том числе на соглашение пошел и сам Танель Аавик.

По оценке прокурора, Аавик и Унт, действуя в качестве главарей группировки, как будто не марали руки, потому что прямого посредничества не происходило и никакой платы напрямую от проституток не брали. На клиентах зарабатывали доход через официальную экономическую деятельность, как, например, продажа дорогущих напитков и предоставление услуги размещения. Но при этом использовали консумацию, то есть склонение клиентов к потреблению, отправляя с напитками клиентам проституток.

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Согласно собранным прокуратурой доказательствам, Унт был в роли исполнительного директора в борделях на улицах Ристику и Лийвалайа и участвовал в принятии важных решений руководства, давал распоряжения в соответствии с командной цепочкой и распределял прибыль между работниками. Унта якобы называли важными наименованиями должностей, как, например, "директор".

Но адвокат Унта Свен Силлар сказал на вступительном заседании, что обвинение не обосновано, хотя теперь пригодно для суда. А именно, в прошлом году при первой попытке суд признал предъявленное Унту обвинение непригодным и отправил обратно в прокуратуру. Теперь же суть обвинения понятна, но для адвоката и Унта не обоснована.

Абсурдность обвинения Силлар проиллюстрировал примером, что, согласно обвинению, Унт действовал с целью получения большой материальной выгоды, якобы 40 000 евро. Но на эту сумму якобы нет никаких более ранних указаний или доказательств.

Силлар сказал в защитительной речи, что Унт не занимался никакой проституцией, а также не перемещал никакие деньги. "Если кто-то заказывал проститутку, то клиент рассчитывался с оказывающим услугу. Никто другой не получал платы за это", — сказал Силлар. По его оценке, основной спор в суде будет в том, шла ли речь о преступной группировке или нет.

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