21.04.2019, 18:08
ФОТО: Из-за пожара в Пярнумаа без электричества осталось более 1500 домохозяйств
Сегодня в 15:19 спасатели получили вызов в деревню Тори в Пярнумаа, где загорелась подстанция, объединенная с котельной.
Сегодня в 15:19 спасатели получили вызов в деревню Тори в Пярнумаа, где загорелась подстанция, объединенная с котельной.
Здание горело открытым пламенем. Возгорание было взято под контроль в 16:28.
По данным Elektrilevi, в Пярнумаа без электричества остались более 1500 домохозяйств.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.