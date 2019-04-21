21.04.2019, 18:08

ФОТО: Из-за пожара в Пярнумаа без электричества осталось более 1500 домохозяйств


rus.delfi.ee
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Katlamajaga kokku ehitatud alajaama põleng Pärnumaal Foto: Kaspar Pokk/Kanal 2

Сегодня в 15:19 спасатели получили вызов в деревню Тори в Пярнумаа, где загорелась подстанция, объединенная с котельной.

Здание горело открытым пламенем. Возгорание было взято под контроль в 16:28.

По данным Elektrilevi, в Пярнумаа без электричества остались более 1500 домохозяйств.

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