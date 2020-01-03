ФОТО | Из-за опасной елки полиция перекрыла движение по переезду

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Примерно в час дня пятницы Спасательный департамент получил сообщение, что в Вильянди рядом с железнодорожным переездом на улице Паала находится в опасном состоянии дерево, которое может упасть на линию электропередачи и проезжую часть.