03.01.2020, 16:06
ФОТО | Из-за опасной елки полиция перекрыла движение по переезду
Примерно в час дня пятницы Спасательный департамент получил сообщение, что в Вильянди рядом с железнодорожным переездом на улице Паала находится в опасном состоянии дерево, которое может упасть на линию электропередачи и проезжую часть.
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