04.07.2019, 09:39

ФОТО | Из-за аварии встали трамваи в сторону Копли


rus.delfi.ee
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Trammid seisavad Põhja-Tallinnas
Trammid seisavad Põhja-TallinnasFoto: Lugeja foto

Сегодня утром незадолго до 9 часов в Пыхья-Таллинне поблизости от Эстонской художественной академии произошла авария, из-за которой там нарушено трамвайное движение.

Незадолго до 9 часов в Таллинне на перекрестке Сууртюки и Пыхья пуйестеэ произошла авария, из-за которой временно встало трамвайное движение.

Пресс-секретарь полиции сказал, что им информация о ДТП не поступала и речь идет о страховом случае.

Trammid seisavad Põhja-Tallinnas Foto: Lugeja foto
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