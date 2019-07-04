ФОТО | Из-за аварии встали трамваи в сторону Копли

Сегодня утром незадолго до 9 часов в Пыхья-Таллинне поблизости от Эстонской художественной академии произошла авария, из-за которой там нарушено трамвайное движение.
Незадолго до 9 часов в Таллинне на перекрестке Сууртюки и Пыхья пуйестеэ произошла авария, из-за которой временно встало трамвайное движение.
Пресс-секретарь полиции сказал, что им информация о ДТП не поступала и речь идет о страховом случае.
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