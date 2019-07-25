ФОТО: Из торгового центра Ülemiste из-за угрозы взрыва эвакуировали людей. Утром взрывом угрожали и Таллиннскому аэропорту

Саперы проверили здание, после чего людям было разрешено вернуться обратно.

Кто и по какой причине сообщил об угрозе, пока неизвестно.

Также сегодня утром поступило сообщение о угрозе взрыва в Таллиннскому аэропорту. Прибывшие на месте саперы ничего подозрительного не обнаружили, поэтому людей эвакуировать не стали.

Связаны ли между собой эти два случая, пока также неясно.