25.07.2019, 14:41
ФОТО: Из торгового центра Ülemiste из-за угрозы взрыва эвакуировали людей. Утром взрывом угрожали и Таллиннскому аэропорту(9)
Сегодня во второй половине дня торговому центру Ülemiste угрожали взрывом. Людей из центра эвакуировали.
Сегодня во второй половине дня торговому центру Ülemiste угрожали взрывом. Людей из центра эвакуировали.
Саперы проверили здание, после чего людям было разрешено вернуться обратно.
Кто и по какой причине сообщил об угрозе, пока неизвестно.
Также сегодня утром поступило сообщение о угрозе взрыва в Таллиннскому аэропорту. Прибывшие на месте саперы ничего подозрительного не обнаружили, поэтому людей эвакуировать не стали.
Связаны ли между собой эти два случая, пока также неясно.
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