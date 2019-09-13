13.09.2019, 15:32

ФОТО ИЗ СУДА | Подозреваемый в убийстве Юлле и его жертва были знакомы

Суд дал санкцию на арест
rus.delfi.ee
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Ülle tapmises kahtlustatav Raido astus kohtu ette Foto: Kaspar Pokk

Сегодня в 13.30 в вильяндиском отделении Тартуского уездного суда было рассмотрено ходатайство Лыунаской окружной прокуратуры об аресте 30-летнего Райдо, которого подозревают в убийстве 35-летней Юлле. Суд санкционировал арест Райдо сроком на два месяца.

Согласно закону, в качестве подозреваемого лицо может быть задержано на срок до 48 часов. После чего продлить лишение свободы можно только с санкции суда, о чем прокуратура и ходатайствовала.

Судебное заседание длилось около часа, в результате чего суд дал разрешение на арест Райдо сроком на два месяца.

Райдо был задержан в среду в Пярнумаа, он признан подозреваемым в убийстве 35-летней Юлле, которая пропала в конце августа в Вильяндимаа. Тело девушки с признаками насилия было обнаружено 9 сентября.

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Жертвы и подозреваемый были знакомы

Женатый Райдо и Юлле были знакомы с давних времен. Очевидно, еще тогда, когда Райдо жил в Кярстна и ходил там в основную школу. Бывший одноклассник подозреваемого вспоминает, что тот был совершенно обычным и нормальным мужчиной, от которого трудно было ожидать вменяемого ему деяния.

Через какое-то время Райдо уехал из Кярстна и отдалился от одноклассников. По некоторым данным, обитал больше в Пярнумаа, где нашел себе девушку, на которой в 2016 году женился.

Но с малой родиной связь сохранилась — в селе Вейсярве остался принадлежащая ему как сособственнику недвижимость (хутор). Никто в доме не жил, и по словам сельчан хозяин приезжал туда редко.

Вероятно, 27 августа, когда Юлле вышла из автобуса и направилась домой, она и повстречала своего старого знакомого, который, по всей видимости, пригласил ее в гости. После этого никто женщину живой уже не видел.

3 сентября полиция сообщила, что с исчезновением Юлле связывают темный автомобиль, а значит есть основания предполагать наличие в данном деле чьего-то злого умысла.

Труп женщины с признаками насилия был обнаружен 9 сентября в озере в 50 км от дома Юлле. 11 сентября был задержан Райдо.

Преступление на почве личных отношений

Начальник Вильяндиского отделения полиции Маргус Сасс говорит, что речь идет о редком случае, когда в одном из самых безопасных сел Южной Эстонии направлявшаяся домой женщина стала средь бела дня жертвой такого тяжкого преступления.

"Сейчас мы можем сказать, что имеем дело не со случайно выбранной жертвой, преступление произошло на почве личных отношений. Как можно более быстрое расследование данного дела было и остается для полиции очень важным", — сказал он.

Следователи сделают всё, что в их силах, чтобы найти улики и виновного, а также дать ответы на все вопросы. "К сожалению, не в нашей власти вернуть Юлле, но, по крайней мере, можем заверить, что подозреваемый в арестном доме и находится под следствием", — добавил Сассь.

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