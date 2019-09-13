ФОТО ИЗ СУДА | Подозреваемый в убийстве Юлле и его жертва были знакомы

Согласно закону, в качестве подозреваемого лицо может быть задержано на срок до 48 часов. После чего продлить лишение свободы можно только с санкции суда, о чем прокуратура и ходатайствовала.

Судебное заседание длилось около часа, в результате чего суд дал разрешение на арест Райдо сроком на два месяца.

Райдо был задержан в среду в Пярнумаа, он признан подозреваемым в убийстве 35-летней Юлле, которая пропала в конце августа в Вильяндимаа. Тело девушки с признаками насилия было обнаружено 9 сентября.

Жертвы и подозреваемый были знакомы

Женатый Райдо и Юлле были знакомы с давних времен. Очевидно, еще тогда, когда Райдо жил в Кярстна и ходил там в основную школу. Бывший одноклассник подозреваемого вспоминает, что тот был совершенно обычным и нормальным мужчиной, от которого трудно было ожидать вменяемого ему деяния.

Через какое-то время Райдо уехал из Кярстна и отдалился от одноклассников. По некоторым данным, обитал больше в Пярнумаа, где нашел себе девушку, на которой в 2016 году женился.

Но с малой родиной связь сохранилась — в селе Вейсярве остался принадлежащая ему как сособственнику недвижимость (хутор). Никто в доме не жил, и по словам сельчан хозяин приезжал туда редко.