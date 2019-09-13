ФОТО ИЗ СУДА | Подозреваемый в убийстве Юлле и его жертва были знакомы

Вероятно, 27 августа, когда Юлле вышла из автобуса и направилась домой, она и повстречала своего старого знакомого, который, по всей видимости, пригласил ее в гости. После этого никто женщину живой уже не видел.
3 сентября полиция сообщила, что с исчезновением Юлле связывают темный автомобиль, а значит есть основания предполагать наличие в данном деле чьего-то злого умысла.
Труп женщины с признаками насилия был обнаружен 9 сентября в озере в 50 км от дома Юлле. 11 сентября был задержан Райдо.
Преступление на почве личных отношений
Начальник Вильяндиского отделения полиции Маргус Сасс говорит, что речь идет о редком случае, когда в одном из самых безопасных сел Южной Эстонии направлявшаяся домой женщина стала средь бела дня жертвой такого тяжкого преступления.
"Сейчас мы можем сказать, что имеем дело не со случайно выбранной жертвой, преступление произошло на почве личных отношений. Как можно более быстрое расследование данного дела было и остается для полиции очень важным", — сказал он.
Следователи сделают всё, что в их силах, чтобы найти улики и виновного, а также дать ответы на все вопросы. "К сожалению, не в нашей власти вернуть Юлле, но, по крайней мере, можем заверить, что подозреваемый в арестном доме и находится под следствием", — добавил Сассь.
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