ФОТО ИЗ СУДА | Экс-директор школы верховой езды признан виновным в педофилии

Бывшего директора школы верховой езды Ихасте Марко Виллемсона задержали в качестве подозреваемого в педофилии в конце августа. Сегодня суд утвердил заключенное между Виллемсоном и прокуратурой соглашение, в соответствии с которым Виллемсона признали виновным.
Указанная в обвинении Виллемсона статья показывает, что Виллемсон неоднократно вступал в половой акт с малолетним или совершал с ним другое действие сексуального характера. Также Виллемсона обвиняли в сексуальном совращении малолетнего при совершении ранее аналогичного преступления.
Марко Виллемсон проработал на разных конюшнях как в Эстонии, так и за границей почти 30 лет. В 2010 году он стал главным тренером ездового спорта в Эстонии.
Суд должен был взвесить то, необходимо ли в качестве наказания по делу провести все три года в тюрьме, как ходатайствовала прокуратура, или подойдет и шоковое заключение. Суд посчитал, xто в случае Виллемсона возможно применить и назначение условного наказания.
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