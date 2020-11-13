ФОТО ИЗ СУДА | Экс-директор школы верховой езды признан виновным в педофилии

Указанная в обвинении Виллемсона статья показывает, что Виллемсон неоднократно вступал в половой акт с малолетним или совершал с ним другое действие сексуального характера. Также Виллемсона обвиняли в сексуальном совращении малолетнего при совершении ранее аналогичного преступления.

Марко Виллемсон проработал на разных конюшнях как в Эстонии, так и за границей почти 30 лет. В 2010 году он стал главным тренером ездового спорта в Эстонии.

Суд должен был взвесить то, необходимо ли в качестве наказания по делу провести все три года в тюрьме, как ходатайствовала прокуратура, или подойдет и шоковое заключение. Суд посчитал, xто в случае Виллемсона возможно применить и назначение условного наказания.

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