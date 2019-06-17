17.06.2019, 17:50
ФОТО: Из Postimaja эвакуировали людей. Возможная причина — авария
Как передает наш корреспондент с места событий, в здании бывшего главпочтамта произошла авария.
Как передает наш корреспондент с места событий, в здании бывшего главпочтамта произошла авария.
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