17.06.2019, 17:50

ФОТО: Из Postimaja эвакуировали людей. Возможная причина — авария


rus.delfi.ee
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ФОТО: Из Postimaja эвакуировали людей. Возможная причина — авария
Lugeja foto

Как передает наш корреспондент с места событий, в здании бывшего главпочтамта произошла авария.

Всех эвакуировали.

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