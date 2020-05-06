ФОТО | Искра из костра привела к беде: на хуторе полностью сгорел дом

В среду днем в Центр тревоги поступила информация о пожаре в селе Каванди (Сааремаа), где горел дом.
Спасатели выяснили, что, по всей вероятности, причиной пожара стал костер, находившийся в 20 метрах от дома, откуда искры прилетели на крышу дома. Ветер дул как раз в сторону строения, и камышовая кровля легко вспыхнула.
По приезду спасателей пожар полыхал вовсю, спасти дом не удалось. Находившийся в доме пожилой человек успел покинуть жилище, его здоровье не пострадало.
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