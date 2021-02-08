ФОТО и ВИДЕО | ”Я была в панике. Кричала, пыталась открыть дверь”. Смертельные гонки на Лаагна теэ: в суде показали шокирующие кадры

Перед зачитыванием обвинения Халилов изъявил желание попросить у потерпевших прощения, на что судья сказал, что никого из потерпевших в зале нет, поэтому в обращении нет смысла.
Халилов признал вину частично. Калашников с обвинением не согласен
Халилов признал себя виновным частично. На просьбу судьи уточнить, что это значит, он ответил: ”В том, что в этой аварии была моя вина, в том, что я превысил скорость”.
То, на ком в таком случае лежит вторая часть вины, Халилов обещал объяснить позже.
”Признаю, что превысил скорость. Но в аварии я не участвовал, в этом я своей вины не признаю”, — ответил на вопрос судьи Калашников.
”Вы понимаете, что дело сейчас не в превышении скорости? В аварии вы себя виновным не признаете?”
”Нет”.
Защитник Калашникова Дмитрий Школяр отметил, что его подзащитному несколько раз меняли статью и нынешнее обвинение не соответствует тому, что ему раньше было предъявлено. Кроме того, непонятно, каким образом оценивать поведение Калашникова, если точно установлено, что Калашников в аварии не участвовал и таким образом не совершал ее.
”Если посмотреть на последнюю версию обвинения, то Калашникому инкриминируют самостоятельную вину. Это означает, что он действовал самостоятельно. Представим на секунду, что Халилова и BMW в этом деле нет. Произошла бы тогда авария? Точно нет. Во-вторых, эта версия или гипотеза прокуратуры означает, что все машины, которые в тот момент на Лаагна теэ превысили скорость, имеют самостоятельную вину? Превысили скорость, но в аварии не участвовали? Более подробно поговорим об этом в ходе прений”, — сказал защитник и добавил, что Калашников с обвинением не согласен.
"Я была в панике. Кричала, пыталась открыть дверь”
В качестве свидетеля была заслушана Виктория, жена Станислава, 39-летнего погибшего водителя Ford. Во время аварии она сидела на пассажирском сидении рядом с водителем. Она заверила, что муж был пристегнут ремнем безопасности и мобильным телефоном не пользовался.
”Вы пытались контактировать со Станиславом [после столкновения]?”, — спросил прокурор.
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