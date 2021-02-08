08.02.2021, 10:15

ФОТО и ВИДЕО | ”Я была в панике. Кричала, пыталась открыть дверь”. Смертельные гонки на Лаагна теэ: в суде показали шокирующие кадры

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Isa Khalilovi ja Vjatšeslav Kalašnikovi kohtuistung Harju maakohtus
Galerii: 20 pilti
Isa Khalilovi ja Vjatšeslav Kalašnikovi kohtuistung Harju maakohtus Foto: Rauno Volmar

Сегодня в 10 часов в Харьюском уездном суде начался судебный процесс по делу об аварии на Лаагна теэ, в результате которой погибли два и пострадали четыре человека.

Перед зачитыванием обвинения Халилов изъявил желание попросить у потерпевших прощения, на что судья сказал, что никого из потерпевших в зале нет, поэтому в обращении нет смысла.

Халилов признал вину частично. Калашников с обвинением не согласен

Халилов признал себя виновным частично. На просьбу судьи уточнить, что это значит, он ответил: ”В том, что в этой аварии была моя вина, в том, что я превысил скорость”.

То, на ком в таком случае лежит вторая часть вины, Халилов обещал объяснить позже.

”Признаю, что превысил скорость. Но в аварии я не участвовал, в этом я своей вины не признаю”, — ответил на вопрос судьи Калашников.

”Вы понимаете, что дело сейчас не в превышении скорости? В аварии вы себя виновным не признаете?”

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”Нет”.

Защитник Калашникова Дмитрий Школяр отметил, что его подзащитному несколько раз меняли статью и нынешнее обвинение не соответствует тому, что ему раньше было предъявлено. Кроме того, непонятно, каким образом оценивать поведение Калашникова, если точно установлено, что Калашников в аварии не участвовал и таким образом не совершал ее.

”Если посмотреть на последнюю версию обвинения, то Калашникому инкриминируют самостоятельную вину. Это означает, что он действовал самостоятельно. Представим на секунду, что Халилова и BMW в этом деле нет. Произошла бы тогда авария? Точно нет. Во-вторых, эта версия или гипотеза прокуратуры означает, что все машины, которые в тот момент на Лаагна теэ превысили скорость, имеют самостоятельную вину? Превысили скорость, но в аварии не участвовали? Более подробно поговорим об этом в ходе прений”, — сказал защитник и добавил, что Калашников с обвинением не согласен.

"Я была в панике. Кричала, пыталась открыть дверь”

В качестве свидетеля была заслушана Виктория, жена Станислава, 39-летнего погибшего водителя Ford. Во время аварии она сидела на пассажирском сидении рядом с водителем. Она заверила, что муж был пристегнут ремнем безопасности и мобильным телефоном не пользовался.

”Вы пытались контактировать со Станиславом [после столкновения]?”, — спросил прокурор.

”Нет, я была в панике. Кричала, пыталась открыть дверь”.

”Вы знаете, что произошло со Станиславом?”

”Я не врач, но, насколько я понимаю, то в результате столкновения его мозг сжался. На следующий день я решила отключить его от аппаратов, поскольку шансов не было”.

”Кем для вас был Станислав?”

”Самым близким человеком на свете”.

После этого свидетеля опросил защитник Халилова Владимир Садеков. Он спросил, о чем Станислав говорил с женой в машине, пользовался ли телефоном и на каком основании она утверждает, что Халилов врезался в них. ”Это давно известно, как из новостей, так и из других каналов”, — ответила женщина.

Ужасающие кадры

В качестве доказательства в зале суда были показаны видеозаписи, которые подтверждали, что Калашников и Халилов и их машины встречались за час до аварии на Лаагна теэ. На одной из записей видно, как во внутренний двор по адресу Дункри, 5 приезжает желтый Chervolet Camaro. Из автомобиля выходит человек в красной футболке, который, по оценке прокурора, является Вячеславом Калашниковым. Человек направляется к белому автомобилю BMW, который виднеется в углу кадра.

Иса Халилов в свою очередь двигается в сторону желтого Chevrolet. Они разговаривают с Калашниковым и Халилов садится в белый BMW.

Камера на улице Нигулисте. Из внутреннего двора Дункри выезжает желтый Chevrolet. Со стороны клуба Hollywood заезжает белый внедорожник BMW. Автомобили встречаются недалеко от Ратушной площади. Трое мужчин разговаривают.

Камера напротив клуба Hollywood показывает, как Chevrolet, белый внедорожник BMW и черный Ford спокойно едут в сторону Нарва мнт. Следующая камера уже у драмтеатра показывает, как автомобили мчатся друг за другом по Нарва мнт., пуская пыль из-под колес.

Защитник Халилова Садеков отметил, что, например, в кадре, где автомобили едут по кругу Виру, их скорость не выше, чем у едущего рядом в левом ряду автомобиля.

На мосту Мустакиви камера фиксирует место перед аварией. Пустая дорога, автомобилей почти нет. В кадре появляется желтый Chevrole, который едет очень быстро.

Камера поворачивается. На другой стороне моста — разбитый BMW и павильон автобусной остановки. Разбитый синий Ford. Рядом с ним на коленях Виктория в белом платье. Через дорогу — разбитый Volvo. Десятки людей. В кадр попадает и Калашников.

Калашников и Халилов на скамье подсудимых начали переговариваться.

Установленная на форме одного из спасателей камера запечатлела все, что происходило на месте аварии дальше. Стоявшая на остановке Ольга, которой кто-то помогал. Руины, оставшиеся от павильона. Синий Ford, превратившийся в бесформенную массу. Кадры становятся все ужаснее. ”То, как людей вырезали, я показывать не буду”, — сказал прокурор.

Халилов и Калашников продолжали перешептываться и судья Анне Ребане сделала им замечание.

Камера полиции. Примерно в ста метрах от павильона Toyota, в которую врезались сзади. Люк сломан, из багажника виднеется большая синяя игрушечная машина.

Расчетная скорость BMW при столкновении с Ford была примерно 120 км/ч, у Ford — 37 км/ч. Перед аварией расчетный тормозной путь BMW составил 296 метров.

Прокурор показал реконструкцию аварии. Садеков попросил показывать медленнее и спросил, в каком ряду едет Volvo и почему BMW меняет ряд при столкновении? Также он заявил, что у них есть свидетель Кристьян Пылдемаа, который ставит под сомнение экспертизу. Садеков отметил, что прежде, чем представлять экспертизу, следовало бы заслушать свидетеля. Пылдемаа является также свидетелем со стороны прокуратуры.

На этом заседание закончилось. Рассмотрение дела продолжится 12 февраля в 10:00.

Трагическое ДТП

Вечером 20 июня 2020 года в столичном районе Ласнамяэ на Лаагна теэ (у Lasnamäe Centrum) произошло тяжелое ДТП, в котором погибла женщина и один из водителей.

Авария произошла так: автомобиль BMW X, которым управлял 20-летний Иса Халилов, врезался в идущий впереди Volvo XC60, за рулем которого находился 54-летний мужчина. В результате столкновения Volvo занесло влево на зеленую зону, а BMW отбросило вправо, на ехавший в первом ряду Ford Fiesta, управляемый 39-летним мужчиной, и затем — на павильон автобусной остановки. Стоявшая там женщина погибла.

Автомобиль Ford в свою очередь врезался в шедшую впереди машину Toyota Avensis, за рулем которой сидел 28-летний мужчина. Водитель Ford позже скончался в больнице. Травмы различной тяжести получили пять человек.

Позже был установлен еще один участник событий — водитель желтого автомобиля Chevrolet Camaro (Вячеслав Калашников), который перед аварией гнал вместе с участвовавшей в ДТП машиной Халилова.

Собранные на данный момент доказательства указывают на то, что водители BMW и Chevrolet беседовали друг с другом в Старом городе, после чего выехали через город на Лаагна теэ, где произошла авария. По ходу движения стиль вождения обоих автомобилей был агрессивным, машины ехали гораздо быстрее потока.

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