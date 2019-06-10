10.06.2019, 14:29

ФОТО и ВИДЕО: Восстание машин. Водитель забыл поставить автобус на ручной тормоз, и тот решил "сбежать"

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rus.delfi.ee
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В воскресенье во второй половине дня у Таллиннского аэропорта произошло ДТП, когда автобус внезапно начал двигаться и врезался в дорожное ограждение.

В воскресенье в 14:48 произошло ДТП у Таллиннского аэропорта — во время смены водителей городского автобуса №49. Заканчивавший смену водитель забыл поставить автобус на ручной тормоз и тот внезапно начал двигаться, в итоге врезавшись в ограждение.

К счастью, никто не пострадал, а попытавшийся "сбежать" автобус отправили на ремонт.

Bussiavarii Tallinna lennujaamas Foto: Delfi lugeja
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