ФОТО и ВИДЕО: Восстание машин. Водитель забыл поставить автобус на ручной тормоз, и тот решил "сбежать"

В воскресенье во второй половине дня у Таллиннского аэропорта произошло ДТП, когда автобус внезапно начал двигаться и врезался в дорожное ограждение.
В воскресенье в 14:48 произошло ДТП у Таллиннского аэропорта — во время смены водителей городского автобуса №49. Заканчивавший смену водитель забыл поставить автобус на ручной тормоз и тот внезапно начал двигаться, в итоге врезавшись в ограждение.
К счастью, никто не пострадал, а попытавшийся "сбежать" автобус отправили на ремонт.
Известную спортсменку с Украины убили и утопили
«Коля, напиши мне»: сын Лукашенко покорил сеть
Кот расправился со стаей крупных псов: курьезное видео
Неожиданная находка в известных по всей России конфетах «Коровка»