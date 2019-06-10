ФОТО и ВИДЕО: Восстание машин. Водитель забыл поставить автобус на ручной тормоз, и тот решил "сбежать"

В воскресенье в 14:48 произошло ДТП у Таллиннского аэропорта — во время смены водителей городского автобуса №49. Заканчивавший смену водитель забыл поставить автобус на ручной тормоз и тот внезапно начал двигаться, в итоге врезавшись в ограждение.

К счастью, никто не пострадал, а попытавшийся "сбежать" автобус отправили на ремонт.