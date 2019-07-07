ФОТО и ВИДЕО | ”Вон! Не дадим испортить нам праздник!” Неприятный инцидент с агрессивной женщиной на Певческом поле: что же произошло?

По словам руководителя патрульной службы Кесклиннаского отделения полиции Таави Кирсса, женщина находилась в зоне, куда посторонним вход запрещен.

”Сегодня [вчера] около 22.10 охранники заметили в зоне между дирижерским пультом и колонками у певческой арки женщину. Посторонним там находиться запрещено. Охранники подошли к женщине, но она была агрессивной. Охранники несколько раз попросили ее уйти, но она не отреагировала. Женщина стала проявлять физическую агрессию и даже нанесла одному из охранников легкие травмы. После этого женщину силой удалили из зоны и передали полиции, которая в свою очередь передала ее медикам. Для выяснения причин неадекватного поведения женщину доставили в больницу”, — рассказал Кирсс.

Как мы писали в своем блоге, отказавшаяся выполнять распоряжения работников G4S женщина долго спорила, отказываясь уйти от сцены, и затем ударила женщину-охранника в лицо. Участники праздника скандировали хором "Вон, вон, вон!". Не дадим испортить этим свой юбилейный праздник — таков был их посыл.