09.01.2021, 15:30

ФОТО и ВИДЕО | Водитель потерял управления и сбил столб. Мужчину доставили в больницу


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В субботу в 13:15 в волости Вильянди в деревне Аинду произошло ДТП.

Авария произошла в нескольких километрах от Вильянди. Автомобиль Mazda выехал с дороги и врезался в осветительный столб, который свалился на крышу машины. Водитель пострадал.

По первоначальным данным, водитель Mazda потерял управление и выехал с дороги. В машине был только водитель. Мужчину доставили в Вильяндисскую больницу.

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