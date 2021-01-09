09.01.2021, 15:30
ФОТО и ВИДЕО | Водитель потерял управления и сбил столб. Мужчину доставили в больницу
В субботу в 13:15 в волости Вильянди в деревне Аинду произошло ДТП.
В субботу в 13:15 в волости Вильянди в деревне Аинду произошло ДТП.
Авария произошла в нескольких километрах от Вильянди. Автомобиль Mazda выехал с дороги и врезался в осветительный столб, который свалился на крышу машины. Водитель пострадал.
По первоначальным данным, водитель Mazda потерял управление и выехал с дороги. В машине был только водитель. Мужчину доставили в Вильяндисскую больницу.
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