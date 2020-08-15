ФОТО и ВИДЕО: Водитель BMW без прав устроил в Йыгевамаа серьезную аварию. Его машина загорелась(13)
Вчера на шоссе Тарту-Йыгева-Аравете в Йыгевамаа произошла авария, в которой постарадали два человека.
Вчера на шоссе Тарту-Йыгева-Аравете в Йыгевамаа произошла авария, в которой постарадали два человека.
Как сообщила полиция, в 21:37 на 62 км шоссе Тарту-Йыгева-Аравете произошла авария с участием четырех автомобилей.
По предварительной информации, водитель легкового авто BMW не справился с управлением и столкнулся с Land Rover. Затем BMW занесло и он врезался в двигавшийся в противоположную сторону микроавтобус Renault и загорелся. Четвертый автомобиль пострадал от повреждений, нанесенных разлетевшимися частями загоревшегося транспортного средства.
23-летнего водителя Land Rover и 25-летнего водителя BMW доставили в больницу для обследования.
Водитель BMW был трезв, но у него остутствуют права необходимой категории.
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