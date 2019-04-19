19.04.2019, 09:30

ФОТО и ВИДЕО | Вечером в центре Таллинна произошло ДТП, в ходе которой один автомобиль почти завалился на бок

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rus.delfi.ee
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В четверг вечером читатель Delfi заснял ДТП на улице Ахтри в центре Таллинна. В результате один автомобиль почти что завалился на бок.

Полиция сообщила, что ДТП произошло на перекрестке улиц Ахтри и Йыэ, недалеко от торгового центра Nautica. Столкнулись легковые автомобили Mercedes-Benz и Škoda. Понадобилась помощь спасателей, чтобы снять один автомобиль с другого.

К счастью, никто не пострадал. Оба водителя были трезвыми, и случаем дальше займется страховка.

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