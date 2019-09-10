ФОТО и ВИДЕО | В Ыйсмяэ блокирована жилая многоэтажка. КаПо проводит следственные мероприятия. Жильцы эвакуированы

О том, какие именно мероприятия проводит КаПо, данных нет. Пресс-секретарь ведомства Харрис Пуусепп сообщил Delfi, что правоохранители пока не могут обнародовать информацию, в связи с чем проводятся следственные мероприятия. Он лишь уточнил, что из части квартир пришлось людей в целях безопасности эвакуировать.

Управа Хааберсти придет на помощь эвакуированным жителям дома

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что на данный момент не ясно, как долго продлится мероприятие КаПо. "Управа Хааберсти готова помочь тем жителям, которые из-за этого остались без крова. Просим всех, у кого нет возможности найти ночлег у родных и друзей, обратиться по телефону 56242925", — сказал старейшина.

"У всех эвакуированных есть возможность до разрешения ситуации побыть в Социальном центре Хааберсти по адресу Õismäe tee 24", — добавил Ханимяги.