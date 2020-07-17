17.07.2020, 07:20
ФОТО и ВИДЕО: В Ярвамаа горела старая мастерская
Вчера около половины десятого вечера спасатели получили вызов в деревню Кахала в Ярвамаа, где горела старая мастерская.
Вчера около половины десятого вечера спасатели получили вызов в деревню Кахала в Ярвамаа, где горела старая мастерская.
Около десяти часов пожар был локализован. В результате случившегося никто не пострадал. Скорее всего, причиной возгорания стал поджог мусора.
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