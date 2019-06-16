ФОТО и ВИДЕО | В Вырумаа загорелось рыбоводческое хозяйство

Сегодня утром около половины восьмого Спасательный департамент получил сообщение о горящем рыбоводческом хозяйстве в деревне Ханикезе в Вырумаа. В 9:38 распространение огня было ограничено, но работы по тушению еще шли.
Пресс-секретарь Спасательного департамента пояснил, что пожар начался в котельной хозяйства. Идет ли речь о технической неисправности или о неосторожности, пока неизвестно.
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