17.04.2019, 15:55
ФОТО И ВИДЕО: В волости Тапа в пожаре в жилом доме погиб человек
В среду во второй половине дня в поселке Лехтсе волости Тапа в Ляэне-Вирумаа загорелся двухэтажный жилой дом. Спасатели обнаружили в доме тело погибшего человека.
В среду во второй половине дня в поселке Лехтсе волости Тапа в Ляэне-Вирумаа загорелся двухэтажный жилой дом. Спасатели обнаружили в доме тело погибшего человека.
В 14:17 поступило сообщение о пожаре в деревянном двухэтажном доме на улице Рягавере в Лехтсе. Второй этаж здания полностью уничтожен, а крыша обвалилась.
Спасатели обнаружили внутри здания тело погибшего человека.
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