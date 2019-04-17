17.04.2019, 15:55

ФОТО И ВИДЕО: В волости Тапа в пожаре в жилом доме погиб человек


rus.delfi.ee
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В среду во второй половине дня в поселке Лехтсе волости Тапа в Ляэне-Вирумаа загорелся двухэтажный жилой дом. Спасатели обнаружили в доме тело погибшего человека.

В 14:17 поступило сообщение о пожаре в деревянном двухэтажном доме на улице Рягавере в Лехтсе. Второй этаж здания полностью уничтожен, а крыша обвалилась.

Спасатели обнаружили внутри здания тело погибшего человека.

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