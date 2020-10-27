ФОТО И ВИДЕО | В Вильяндимаа съехал в кювет перевозивший зерно грузовик

Во вторник незадолго до 9:30 произошло ДТП на 44-м километре шоссе Имавере — Вильянди — Каркси-Нуйа, в деревне Тобраселья, где перевозивший зерно грузовик MAN съехал в кювет и завалился на бок.

По первоначальным данным, грузовик отклонился с дороги направо, сломал дорожное ограждение и свалился на бок в кювет. Целый прицеп зерна вывалился в кювет. По словам полиции, причиной ДТП стала не соответствующая условиям скорость езды. Скорая помощь осмотрела водителя, и травм у него не обнаружено.

Спасатели устранили угрозу возгорания автомобиля и убедились, что в машине нигде нет утечки.

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