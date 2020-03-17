ФОТО и ВИДЕО: В Вильяндимаа автомобиль врезался в дерево и перевернулся

По предварительным данным, находившаяся за рулем легкового автомобиля Volvo женщина на повороте не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево и перевернулось на крышу. Отмечается, что на момент аварии дорога была скользкой.

Прибывшая на место скорая осмотрела женщину и травм не выявила. Больше никого в машине не было.

Спасатели помогли поставить машину на колеса и ликвидировали опасность возгорания.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.