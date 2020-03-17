ФОТО и ВИДЕО: В Вильяндимаа автомобиль врезался в дерево и перевернулся
Сегодня около девяти часов утра на 24 км шоссе Лооди-Хельме, то есть недалеко от деревни Кярстна в Вильяндимаа, произошла авария.
Сегодня около девяти часов утра на 24 км шоссе Лооди-Хельме, то есть недалеко от деревни Кярстна в Вильяндимаа, произошла авария.
По предварительным данным, находившаяся за рулем легкового автомобиля Volvo женщина на повороте не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево и перевернулось на крышу. Отмечается, что на момент аварии дорога была скользкой.
Прибывшая на место скорая осмотрела женщину и травм не выявила. Больше никого в машине не было.
Спасатели помогли поставить машину на колеса и ликвидировали опасность возгорания.
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