22.05.2019, 15:41

ФОТО и ВИДЕО: В тяжелом ДТП в Вильяндимаа погиб водитель грузовика


rus.delfi.ee
EST

Во второй половине дня в деревне Кяртсна в Вильяндимаа в тяжелом ДТП погиб 66-летний водитель грузовика.

В 14:30 Центр тревоги получил сообщение о ДТП на шоссе Лооди-Хельме, где в кювет съехал грузовик DAF.

66-летний водитель грузовика скончался на месте.

Полиция выясняет причины происшествия.

Читайте также: