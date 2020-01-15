ФОТО И ВИДЕО: В тяжелой аварии в Ляэнемаа погиб мужчина

В 15.41 в Центр тревоги поступила информация, что в Ляэнемаа, на 45 километре шоссе Яасмяэ — Хаапсалу — Рохукюла произошло ДТП с тяжкими последствиями.

Авария произошла в селе Рыума волости Ляэне-Нигула, где столкнулись легковые автомобили Volkswagen и Toyota.

Водитель Toyota получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия. Находившийся в Toyota пассажир и водитель Volkswagen, который ехал в машине один, тоже получили повреждения, им была оказана медицинская помощь.

На месте работает полиция, точные причины аварии выясняются.