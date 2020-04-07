ФОТО И ВИДЕО | В Тартумаа горит восемь гектаров леса

Сегодя в два часа в Центр тревоги поступило сообщение, что волости Кастре в Тартуском уезде горит прошлогодняя листва. К настоящему моменту пожар распространился на восемь гектаров.
"По прибытию спасателей выяснилось, что пожар охватил молодой ельник и двинулся в сторону леса. Работы по тушению продолжаются. Зона пожара составляет восемь гектаров", - сообщил представитель Лыунаского спасательного центра Марек Кийге.
Спасатели призывают крайне осторожно обходиться с открытым огнем вблизи сухой листвы, потому что возгорание может произойти от малейшей искры.
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