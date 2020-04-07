07.04.2020, 19:35

ФОТО И ВИДЕО | В Тартумаа горит восемь гектаров леса

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Анна Теэле Орав
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Сегодя в два часа в Центр тревоги поступило сообщение, что волости Кастре в Тартуском уезде горит прошлогодняя листва. К настоящему моменту пожар распространился на восемь гектаров.

"По прибытию спасателей выяснилось, что пожар охватил молодой ельник и двинулся в сторону леса. Работы по тушению продолжаются. Зона пожара составляет восемь гектаров", - сообщил представитель Лыунаского спасательного центра Марек Кийге.

Спасатели призывают крайне осторожно обходиться с открытым огнем вблизи сухой листвы, потому что возгорание может произойти от малейшей искры.

Фото читателя


Фото читателя
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