ФОТО И ВИДЕО | В Тарту полыхала квартира на восьмом этаже

Лыунаская спасательная служба сегодня в 15:13 получила вызов в Аннелинн на улицу Мыйзавахе, где открытым пламенем горела квартира на восьмом этаже девятиэтажного дома.
С чего начался пожар, пока неясно, в квартире в момент возгорания людей не было, сказал Delfi пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра. Большим составом поспешившие на место спасатели взяли у владельца ключи и ограничили распространение огня к 16:02. Жильцов дома проинформировали, жильцов соседних квартир частично эвакуировали, в инциденте никто не пострадал.
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