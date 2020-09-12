ФОТО И ВИДЕО | В Тарту полыхала квартира на восьмом этаже

С чего начался пожар, пока неясно, в квартире в момент возгорания людей не было, сказал Delfi пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра. Большим составом поспешившие на место спасатели взяли у владельца ключи и ограничили распространение огня к 16:02. Жильцов дома проинформировали, жильцов соседних квартир частично эвакуировали, в инциденте никто не пострадал.

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